Корниенко Алексей Михеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корниенко
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Михеевич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6549. КОРНИЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВИЧ, 31 г., Аткарск. у., Б.-Ольшанск. в., с. Новые-Выселки, Саратовск. Губсуд, Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г.,. Исп. 22 ноября 923.
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