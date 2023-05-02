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Смирнов Алексей Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Алексей
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
28 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9202. СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ, 49 л., Тихвинск. у., Куневичск. в., д. Ригачи. Череповецк. Губсуд. Ст. 114 ч.1, лиш. св. 10 м. 6 дн. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 июля 923.

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