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Усынина Анна Борисова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усынина
Имя
Анна
Отчество
Борисова
Дата исполнения приговора
26 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140355. УСЫНИНА, АННА БОРИСОВА. К. Нижнеудин. у., Алзамайск. в., 31 г., рд. Стерлитамак. у., въ Уришкманск. в.; — Читинск. О. С., 149, 152, 977, 13, 3 ч. 1655, 2 и 7 п. 1659 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. 26 Мая 909.

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