Усынина Анна Борисова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усынина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Борисова
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140355. УСЫНИНА, АННА БОРИСОВА. К. Нижнеудин. у., Алзамайск. в., 31 г., рд. Стерлитамак. у., въ Уришкманск. в.; — Читинск. О. С., 149, 152, 977, 13, 3 ч. 1655, 2 и 7 п. 1659 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. 26 Мая 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.