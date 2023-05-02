Альтгаузен Иойна Зельманов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Альтгаузен
- Имя
- Иойна
- Отчество
- Зельманов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44838. АЛЬТГАУЗЕНЪ, ІОЙНА ЗЕЛЬМАновъ. Мщ. г. Люцина, 20 л.; — Кіевск. С. П., 17, 58, 19, 57 и 126 Угол. У., въ крѣп. на 1 г. Исп. 30 Мая 905.
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