Альтгаузен Иойна Зельманов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАльтгаузен Иойна Зельманов

Альтгаузен Иойна Зельманов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альтгаузен
Имя
Иойна
Отчество
Зельманов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44838. АЛЬТГАУЗЕНЪ, ІОЙНА ЗЕЛЬМАновъ. Мщ. г. Люцина, 20 л.; — Кіевск. С. П., 17, 58, 19, 57 и 126 Угол. У., въ крѣп. на 1 г. Исп. 30 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close