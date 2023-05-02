Апарин Андрей Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Апарин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129588. Апаринъ, Андрей даниловъ (онъ же Опаринъ). К. Златоустов. у., Рудничной в. и с., 22 л.; — М. С. 5 уч. Томск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Сент. 909. | 907 34402 1484 У.
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