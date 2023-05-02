Ваврик Зосим Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаврик Зосим Кириллов

Ваврик Зосим Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ваврик
Имя
Зосим
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
38061. ВАВРИКЪ, ЗОСИМЪ КИРИЛЛОВЪ (онъ же Новосадъ). К. Влад.-Волын. у., Подберезск. в., с. Печихвостовъ, 24 л.; — Влад.-Волын. С. М. С., 1 п. 1542 Тамож. У., тюр. 4 м. Исп. 25 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.