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Старостин Семен Стефанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Старостин
Имя
Семен
Отчество
Стефанович
Дата исполнения приговора
13 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 332
Источник
Скан
Оригинальная запись
12268. Старостин Семен Стефанович, 29 л., Тульск. г., Ефремовск. у., Волынск. р., с. Залесского. Н. С. г. Ефремова. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 13 февр. 926.

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