Савостин Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савостин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18751. САВОСТИН, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. г. Алексина; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы, Хищение, лиш. св. 6 м., в т. ч. 2 м. условно, с зач. 3 м. и 7 д. пр. з. Осужд. 2 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.