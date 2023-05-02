Тихонов Терентий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихонов
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99239. ТИХОНОВЪ, ТЕРЕНТІЙ ПЕТРОВЪ, 45 л. Мщ. изъ сс. г. Кургана, рд. въ г. СПБ.; — М. С. 5 уч. г. Иркутска, 8 Іюня 911, 16¹, 169 и 170¹ М., тюр. 6 м., съ зач. 1 м. и 29 дн. предв. заключ. Исп. 22 Іюня 911. | 91 146901 1645 У. | 84 67533 169 М. | 87 53783 1655 У. | 84 10599 170 М. | 85 82830 172 М. | 83 50525 169 М.
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