Баутин Козьма Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баутин
- Имя
- Козьма
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45155. БАУТИНЪ, КОЗЬМА МАТВѢЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Коломен. у., Непецинск. в., д. Борисовой, 25 л.; — Москов. О. С. (въ 5 р.), 134, 2 ч. 1655 и 2 ч.1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Апр. 905. | 903 613 1655 У. | 98 60363 169 М. | 902 19989 1655 У. | 98 5046 169 М.
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