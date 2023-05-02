Малыхин Григорий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малыхин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84599. МАЛЫХИНЪ, ГРИГОРІЙ АНДРЕевъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Старооскольск. у., Знаменск. в., д. Среднихъ-Опечковъ; — Екатеринодарск. О. С., 23 Февр. 911, 115, 152, 2 ч. 1459, 1629, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 5 Мая 911. | 908 21482 97 У. | 98 8225 172 М. | 903 88461 977 У. | 97 18065 169 М. | 98 71085 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.