Богданова Зинаида Дорофеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданова
- Имя
- Зинаида
- Отчество
- Дорофеева
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130115. БОГДАНОВА, ЗИНАИДА ДороФеева. К. Семенов. у., Чистопольск. в., д. Успенья, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Семенов. у. 2 Сент. 909, 149 и 977 У., тюр. 2 м. Исп. 2 Сент. 909.
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