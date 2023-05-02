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Емельянова Мария Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянова
Имя
Мария
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4407. ЕМЕЛЬЯНОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА, 32 л., г. Кокчетова. Семипалатинск. Губсуд. Ст. ст. 163, 184 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 июня 923.

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