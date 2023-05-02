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Акопов Александр Мирзов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акопов
Имя
Александр
Отчество
Мирзов
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129359. акоповъ, Александръ мирзовъ (онъ же Маласа). Жит. в. и с. Камракучскаго, Карягинск. у., 24 л.; — Красноярск. О. С, 134, 135, 556, 1 ч. 571, 573 и 1 ч. 576 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 22 Сент. 909.

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