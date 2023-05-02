Акопов Александр Мирзов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акопов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Мирзов
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129359. акоповъ, Александръ мирзовъ (онъ же Маласа). Жит. в. и с. Камракучскаго, Карягинск. у., 24 л.; — Красноярск. О. С, 134, 135, 556, 1 ч. 571, 573 и 1 ч. 576 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 22 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.