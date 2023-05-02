Шаров Тимофей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаров
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8157. ШАРОВ, ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Холмогорск. у., Фотиевск. в. и с.; - Н. С. 1 отд. 1 гор. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 16 июля 919. | предыдущие судимости 916 65400 1655 У. | 906 71262 172 М. | 914 61092 170 М. | 99 51560 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.