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Шаров Тимофей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаров
Имя
Тимофей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
16 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8157. ШАРОВ, ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Холмогорск. у., Фотиевск. в. и с.; - Н. С. 1 отд. 1 гор. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 16 июля 919. | предыдущие судимости 916 65400 1655 У. | 906 71262 172 М. | 914 61092 170 М. | 99 51560 169 М.

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