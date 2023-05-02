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Иванов Алексей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5092. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 31 г., Болховск. у., Однолуцк. в., д. Тимоновой. Н. С. 2 уч. Болховск. у. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 8 окт. 923.

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