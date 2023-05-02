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Арнаутов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арнаутов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
206. Арнаутов Николай Иванович, 17 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Вощанивск. в., д. Кетской. Ленинградск. Г. С. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1г. П. в. з. с. 18/ІѴ—26.

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