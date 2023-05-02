Алексеев Григорий Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129394. Алексѣевъ, Григорій филипповъ. К. Звенигородск. у., Шараповск. в., с. Гришаковъ, 37 л.; — Звенигородск. Г. С., Москов. г. 23 Іюля 909, 1 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Сент. 909.
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