Цукерман Рухля Хилева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цукерман
- Имя
- Рухля
- Отчество
- Хилева
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141008. ЦУКЕРМАНЪ, РУХЛЯ (ЛЫЯ) Хилева. Мщ. г. Островца, 14 л.; — М. С. г. г. Опатова и Островца 18 Авг. 909, 2 ч. 1112 Акц. У., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 16 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.