Цукерман Рухля Хилева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦукерман Рухля Хилева

Цукерман Рухля Хилева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цукерман
Имя
Рухля
Отчество
Хилева
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
Источник
Скан
Оригинальная запись
141008. ЦУКЕРМАНЪ, РУХЛЯ (ЛЫЯ) Хилева. Мщ. г. Островца, 14 л.; — М. С. г. г. Опатова и Островца 18 Авг. 909, 2 ч. 1112 Акц. У., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 16 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close