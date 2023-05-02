Горев Давыд Корнилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горев
- Имя
- Давыд
- Отчество
- Корнилов
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31069. ГОРЕВЪ, ДАВЫДЪ КОРНИЛОВЪ. Сс.-п. изъ к. Ишимск. у., Абатск. в., д. Молкова, 40 л., рд. Гороховецк. у., Гришинск. в., въ д. Ломовкѣ; — Рязанск. О. С. (въ 9 р.), 134, 135 и 2 ч. 313 У., тюр. 3 м. Исп. 28 Марта 905. | 904 2307 169 М. | 88 86306 1647 У. | 902 73470 313 У. | 86 61544 1647 У. | 96 84163 1659¹ У. | 85 75573 170 М. | 90 12032 1655 У. | 84 57112 1647 У.
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