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Хмара Игнатий Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмара
Имя
Игнатий
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140822. ХМАРА, ИГНАТІЙ ИГНАТЬЕВЪ. Мщ. г. Новогрудска, 17 л., рд. въ д. Симаковѣ, Мирск. в., Новогрудск. у.; — Минск. О. С. 18 Сент. 909, 12, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Окт. 909.

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