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Мухамет-Салимов Мугатасим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухамет-Салимов
Имя
Мугатасим
Дата исполнения приговора
23 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
33909. МУХАМЕТЪ-САЛИМОВЪ, МУГАТАсимъ. Башк. Белебеев. у., Чукадытамакск. в., д. Кидрячевой, 35 л.; — З. Н. 1 уч. Белебеевск. у. (въ 3 р.), 173 и 2 п. 174 М., тюр. 2 м. Исп. 23 Марта 905. | 903 99452 173 М. | 900 12635 169 М.

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