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Иванов Георгий Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Георгий
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
15396. ИВАНОВ, ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 21 г. Гр. Островск. у., Толковск. в., д. Киренки; — Н. С. по важнейш. дел. Островск. у. Подлог, лиш. св. 5 л., с зач. 4 м. и 6 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 9 сент. 920.

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