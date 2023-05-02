Ковалева Анна Памфиловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Памфиловна
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4367. КОВАЛЕВА АННА ПАМФИЛОВНА, 34 л., Иркутск. г., Тулунск. у., Куйтунск. в. Н. С. 4 уч. Тулунск. у. Ст. ст. 16, 180 п. «б», пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/ѴІІІ—24.
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