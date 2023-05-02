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Пивоваров Павел Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пивоваров
Имя
Павел
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
38593. пивоваровъ, павелъ васильевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Каинск. у., Юдинск. в., д. Федосовой Заимки, 32 л., рд. Тамбов. у., Чернянск. в., въ д. Мазовкѣ; — Тамбов. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Дек. 907. | 902 100205 1647 У. | 97 93940 1647 У.

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