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Чистяков Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистяков
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141277. ЧИСТЯКОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Угличск. у., Никольск. в., д. Чопорова, 18 л.; — Москов. Ст. М. С. Мѣщанск. уч. 24 Окт. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909. | 906 82896 170 М.

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