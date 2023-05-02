Осипов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Иван Васильевич

Осипов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
3069. ОСИПОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Торопецк. у., Прилуцк. в., д. Ябново;—Н. С. при б. Петроградск. Ч. К. Грабеж, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 30 марта 922.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close