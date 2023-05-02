Осипов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3069. ОСИПОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Торопецк. у., Прилуцк. в., д. Ябново;—Н. С. при б. Петроградск. Ч. К. Грабеж, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 30 марта 922.
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