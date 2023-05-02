Егоров Степан Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Степан
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2871. ЕГОРОВ СТЕПАН МАКАРОВИЧ, 23 л., Тульск. у. Архангельск. в. д. Баранцево. В. Т. Московск. окр. при 46 стр. див. Ст. 180а, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25/ѴІІ—24.
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