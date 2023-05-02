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Широкова Мария Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широкова
Имя
Мария
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
30517. ШИРОКОВА, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 20 л. Гр. Раненбургск. у., Карповск. в., д. Остаповой; — Н. С. Яусск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 25 нояб. 920.

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