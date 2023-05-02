Скаков Севастьян Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скаков
- Имя
- Севастьян
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 543
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26735. СКАКОВЪ, Севастьянъ Аѳанасьевъ. Кр. Липецк. у., Фащевск. в., с. Двурѣчекъ (хлѣбопаш.), 31 г.; приг. М. С. 2 уч. Липецк. окр., за самовольн. порубку лѣса въ 3 р., по 155 ст. У. о нак., въ тюрьму на мѣсяцъ. Исп. 17 Іюня 1885 г.
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