Чечеватов Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чечеватов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 508
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 59186. ЧЕЧЕВАТОВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬевъ, 47 л. К. изъ сс. Енисейск. у., Анцыферовск. в., д. Паршиной, рд. Карсун. у.,. Каргинск. в., въ д. Бѣломь Ключѣ; — Красноярск. О. С., 9 Февр. 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Марта 911. 90972630 1647 У. | 91 102053 169 М. 90632632 169 М. | 91 11476 169 М. 95 г. Акмолинск. Обл. С., за кражу, тюр. 8 м. 92 122237 1647 у.
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