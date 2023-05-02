Жежелев Федор Ермолаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жежелев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ермолаевич
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4605. ЖЕЖЕЛЕВ ФЕДОР ЕРМОЛАЕВИЧ, 20 л., Бийск. у., Тайнинск. в. и с. Алтайск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. Исп. 20 ноября 923.
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