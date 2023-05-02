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Лилин Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лилин
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8099. ЛИЛИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Череповецк. у., 1-ой Петриневск. в. и д. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 88, 91 и 114а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 марта 923.

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