Лилин Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лилин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8099. ЛИЛИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Череповецк. у., 1-ой Петриневск. в. и д. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 88, 91 и 114а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 марта 923.
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