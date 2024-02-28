Барабошкин Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабошкин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 553. БАРАБОШКИНЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. К. Рузск. у., Ащеринск. в., д. Солодова, 23 л., рд. т. же у., Горбовск. в., въ д. Брыньковѣ; — Москов. О. С., 4 п. 134, 135, 152 и 1643 У., по сов. съ приг. Москов. Ст. М. С. Мясницк. у. отъ 25 Нояб. 905 г., арест. отд. 3 г. Исп. 7 Окт. 906. | 905 19679 169 М. | 904 76945 172 М.
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