Макаров Василий Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6400. МАКАРОВ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ, 19 л., Кириловск. у., Никольско-Торусск. в., д. Кишемской. Череповецк. Губсуд. Ст. 184, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 5/ѴІІ—24.
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