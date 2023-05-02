Демин Феодосий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демин
- Имя
- Феодосий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2946. Демин Феодосий Петров., 17 л., Новосильск. у., Б.-Залегощинск. в., с. Архангельского. Н. С. 6 уч. Новосильск. у. Ст. 3 ч. 165, л. с. 3 г., п. п. 3 г. 22 июля 927.
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