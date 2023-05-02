Сливницина Прасковья Лазарева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сливницина
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Лазарева
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 57286. Сливницина, Прасковья Лазарева, 36 л. Сс.-пос. Турин. у., Кошукск. в., д. Саитковой, изъ к. Вятск. г., Орлов. у., Лѣсниковск. в., д. Мизгурахъ;—Тобольск. О. С., 19 Янв. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г., съзач. 6 м. предв. заключ. Исп. 9 Марта 911. 908 10995 2 ч. 1655; 905 50538 1655 У.; 904 27167 169М.; 903 7739 1670 У.; 901 30918 169 М.; 95 104729 172М.; 94 22407 170 М.; 91 99835 173 М.; 91 60395 173 М.; 90 86010 173 М.; 90 8564 174 М.; 84 24271 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.