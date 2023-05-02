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Кашинская Ева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кашинская
Имя
Ева
Дата исполнения приговора
02 январь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
21470. КАШИНСКАЯ, Ева. Кр. (поденщ.), 25 л.; род. Маріампольск. у., гм. Яворово, въ д. Райшупе, жила того же у., гм. Квѣцишки, въ д. Александрово; приг. Гм. С. 1 окр. Маріампольск. у., по 169, 2 и 5 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 2 Янв. 1886 г.

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