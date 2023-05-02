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Чаугшонок Иосиф Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чаугшонок
Имя
Иосиф
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
20 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 350
Источник
Скан
Оригинальная запись
11611. ЧАУГШОНОК, ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ, 28 л. Гр. Лицинск. у., Истренск. в., д. Иванички; — Р. В. Т. Николаевск. ж. д. Должн. прест., расстрел, по амн. нак. зам. лиш. св. 20 л. Исп. 20 июля 920.

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