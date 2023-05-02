Гордеев Семен Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гордеев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64176. ГОРДѢЕВЪ, СЕМЕНЪ ФИЛИППОВЪ. К. Нижнеломов. у., Лещинск. в., д. Маіоровки, 23 л.; — Пограничн. О. С., 2 п. 134, 135, 152, 1692 и 1697 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Іюля 907.
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