Екимов Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Екимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49215. екимовъ, Михаилъ васильевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Каширы, 39 л., рд. въ г. Москвѣ; — Ярослав. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Мая 907. | 902 39250 1655 У. | 93 93231 1655 У. | 99 87694 1655 У. | 91 31061 1656 У. | 99 87693 1655 У. | 89 90523 169 М. | 96 79296 1655 У. | 82 79371 1656 У.
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