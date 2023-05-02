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Коробейников Егор Наумович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коробейников
Имя
Егор
Отчество
Наумович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6561. КОРОБЕЙНИКОВ ЕГОР НАУМОВИЧ, З1 г., Осинск. у., Б.-Гондырск. в. и с., Н. С. и уч. Осинск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 29 июня 923.

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