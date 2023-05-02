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Лунин Яков Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лунин
Имя
Яков
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
17 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
6926. ЛУНИН ЯКОВ ДАНИЛОВИЧ, 44 л., Уральск. у., Каменск. в., с. Красненького. Уральск. Губсуд. Ст. 143, пор. пр. 3 г. Приг. ступил в закон. силу 17 января 924.

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