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Пушин Митрофан Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пушин
Имя
Митрофан
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
16 февраль 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
49957. ПУШИНЪ, МИТРОФАНЪ НИКИтинъ. К. Сарапульск. у., Ижевско-Нагорной в., д. Новаго Игырмана, 28 л.; — Сарапульск. У. С., 155 и 158 У., тюр. 1 м. Исп. 16 Февр. 904 (Вѣр.).

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