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Андреев Никита Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Никита
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
21355. АНДРЕЕВ, НИКИТА СТЕПАНОВИЧ, 42 л. Гр. Лужск. у., д. М.-Латовец; — Н. С. 3 уч. Лужск. у. Хищение, лиш. св. 2 г. Осужд. 16 нояб. 920.

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