Славнов Сергей Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Славнов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45214. СЛАВНОВЪ, СЕРГѢЙ МАТВѢЕВЪ. Сс.-посел. Балаган. у., Новоудинск. в., д. Биркинской, 43 л., рд. въ г. Москвѣ; — Иркутск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1643 У., арест. отд. 1 г. Исп. 17 Марта 907. | 902 26781 169 М. | 84 81606 169 М. | 86 94813 1642 У. | 84 67029 172 М. | 85 31398 1655 У.
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