Милый Альфред Микилевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Милый
- Имя
- Альфред
- Отчество
- Микилевич
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26637. МИЛЫЙ, АЛЬФРЕД МИКИЛЕВИЧ, 20 л. Гр. Гольдингенск. у., Сатинск. в.; — П. С. при карбате г. Ярославля. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. пр. р. 5 л., с зач. 2 м. и 13 д. пр. з. Исп. 17 мая 920.
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