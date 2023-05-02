Гудочьков Василий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудочьков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131769. ГУДОЧЬКОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКсандровъ. К. Горбатов. у., в. и с. Воремы, 20 л.; — З. Н. 1 уч. Горбатовск. у., 169 и 170 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 20 Мая 909 г., тюр. 1 г. Исп. 4 Іюня 909.
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