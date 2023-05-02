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Иванов Кирилл Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Кирилл
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
3963. ИВАНОВ, КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ, 43 л. Гр. Новгородск. у., Медведск. в., д. Верхнего Прохина; — Н. С. 1 уч. Старорусск. у., Пьянство, лиш. св. 1 г., нак. сокр. до 2 м. Исп. 12 июля 920.

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