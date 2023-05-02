Носов Никифор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосов Никифор Сергеевич

Носов Никифор Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носов
Имя
Никифор
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
27 январь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6084. НОСОВ, НИКИФОР СЕРГЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Ефремовск. у., Береговск, в., д. Островской; — Н. С. Таганск. уч., г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 5 л. Срок. исп. по указ., осужд. 27 янв. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close