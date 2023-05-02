Носов Никифор Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6084. НОСОВ, НИКИФОР СЕРГЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Ефремовск. у., Береговск, в., д. Островской; — Н. С. Таганск. уч., г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 5 л. Срок. исп. по указ., осужд. 27 янв. 921.
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